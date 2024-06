Saint-Christophe-Vallon. Avec le film "Adopte un veuf", un ciné-débat pour les seniors

"Le bien vieillir, les choix de vie, les échanges intergénérationnels" seront une nouvelle fois au cœur de préoccupation de Point info séniors qui propose un ciné-débat autour de ces thèmes, aujourd’hui, jeudi 6 juin de 14 heures à 16 h 30 à la salle des fêtes de Fijaguet (Valady). L’après-midi débutera avec la projection du film "Adopte un veuf", une comédie de François Desagnat avec dans les rôles principaux André Dussolier, Bérangère Krief, Julia Piaton et Arnaud Ducret (97 minutes). Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa nouvelle vie…

C’est le cas d’Hubert Jacquin, le personnage principal de ce film, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes.

La séance sera suivie d’un débat et d’échanges avec le public (entrée libre et gratuite). Le point infos seniors Conques-Marcillac organise cet événement en partenariat avec le club des aînés FiNuVal, la mairie de Valady et l’Arcopred, une association régionale qui a pour objectif de "convaincre les seniors bien portants de se préoccuper du maintien et de l’entretien de leur bonne santé".

Renseignements auprès du point info seniors au 05 65 42 29 33.