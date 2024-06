Calmont. Belle réussite de la fête des plantes

Calmont est un charmant village où il fait bon vivre. Chaque année le premier week-end de juin est attribué à la "fête des plantes". Cette année encore les dates ont été respectées quant au déroulement de cette manifestation située autour du château et de l’église. Quand la météo se met de la partie, cette fête des plantes, à Calmont, est réussie pour les organisateurs et les visiteurs.

C’est dans un cadre favorable à cette manifestation culturelle que de nombreux visiteurs se sont pressés dès samedi après-midi et dimanche toute la journée. Chacune et chacun a chiné à sa façon et trouvé la plante, la fleur convoitée, de quoi embellir son jardin sa cour. Des plants de légumes ont trouvé preneurs.

Un bon cru à mettre en exergue pour toutes les personnes impliquées dans la préparation et la mise en place de ces deux jours mettant en valeur le village de Calmont, sans oublier les exposants dont beaucoup sont des fidèles.