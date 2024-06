Carte grise : faites-vous partie du 1,8 million d’automobilistes concernés par le changement obligatoire depuis le 1er juin ?

Depuis le 1er juin 2024, la loi dite 3DS qui donne obligation à toutes les communes d’avoir un nom de rue pour l’ensemble des voies, rues, chemins, etc., va avoir pour conséquence la modification pour les usagers concernés de leurs cartes grises.

La loi dite 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) adoptée le 4 janvier 2022 rend désormais obligatoire en France la mise en place d’une base de données nationale de géolocalisation des adresses (BAN).

L’adressage est obligatoire depuis le 1er juin 2024

Parmi les objectifs, mettre un adressage de l’ensemble des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation, dans toutes les communes de France. Avec, derrière, pour enjeux de pouvoir simplifier l’action des services publics et privés et d’éviter, notamment l’intervention des secours, et d’éviter de ne pas trouver une adresse postale.

1,8 million de Français n’aurait pas d’adresse précise

Comme le rapporte Ouest France, citant La Poste, "fin 2023, La Poste estimait qu’au moins 20 000 communes sur 35 000 possédaient au moins une voie sans indication et qu’1,8 million de Français n’avaient pas d’adresse précise".

Cette nouvelle obligation, qui jusqu’ici n’était obligatoire que pour les communes de plus de 2 000 habitants, est étendue à l’ensemble de l’Hexagone. Et, a pour conséquence, pour les personnes concernées par le changement d’adresse, de devoir apporter aussi la modification sur la carte grise de son véhicule.

Les riverains concernés vont devoir modifier la carte grise de leur véhicule

En effet, en cas de changement d’adresse, cette démarche administrative est obligatoire. Les automobilistes concernés auront un mois pour la réaliser une fois informés du changement de leur adresse.

Refaire sa carte grise pour éviter une amende salée

Les personnes qui ont une immatriculation au format "AA-123-AA" ont la possibilité de modifier gratuitement leur adresse trois fois. Ils devront ensuite s’acquitter de la somme de 2,76 € à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à chaque nouvelle demande. La démarche se fait directement sur le site internet ou directement auprès d’un professionnel automobile

Les personnes qui disposent encore des anciennes plaques d’immatriculation (FNI) ont, en revanche, obligation de générer un nouveau numéro SIV, et donc également de changer de plaque

Quels sont les papiers à fournir ?

Pour renouveler votre carte grise, il vous faut vous munir de la carte grise actuelle, d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois et d’une pièce d’identité en cours de validité.

Que risquez-vous en cas de non-conformité avec la loi ?

Les automobilistes qui ne se seront pas mis en conformité s’exposeront, en cas de contrôle routier, à une amende de 135 €. Selon les chiffres communiqués par Auto-Plus fin mai, seules 53 % des petites communes avaient, au 1er juin 2024, rempli la nouvelle base de données.