Olemps. C’est l’heure des inscriptions pour le centre de loisirs

Le centre de loisirs de l’AFR, la Ruche, n’ouvrira pas ses portes lors des vacances d’été, n’ayant pu recruter suffisamment de moniteurs pour le mois d’août.

C’est donc la mairie qui reprend la main en sous-traitant avec les Francas, déjà implantés sur la commune les mercredis et petites vacances. Et pour pouvoir augmenter le nombre de places ouvertes ce n’est plus le Manoir qui accueillera les enfants mais l’école Pierre-Loubière.

La petite récrée d’Olemps prendra les inscriptions au centre de loisirs pour cet été sur deux mercredis : pour les habitants d’Olemps : mercredi 12 juin de 9 h 45-12 h 30 et 13 h 30-18 heures. Pour les enfants hors commune : mercredi 19 juin de 9 h 45-12 h 30 et 13 h 30-18 heures. Pas de prise de rendez-vous possible.

Afin que les inscriptions soient valides, le paiement devra être effectué au moment de l’inscription par chèques, espèces ou chèques ANCV.

Pour tout nouveau dossier, contacter les Francas par mail : lapetiterecree.olemps@gmail.com