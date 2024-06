Rodez. Chambre de métiers et Com’Com préparent l’avenir

Une convention vient faciliter la formation et les reprises d’entreprises.

Parce qu’elle est la première entreprise de France, et à ce titre essentielle à l’économie et du dynamisme d’un territoire, la filière artisanale se doit d’être durablement accompagnée.

Voilà pour le moins le message de la dernière convention nouée, et formalisée hier dans les ateliers de la boulangerie-pâtisserie Sain- Jacques, par la communauté de communes Millau Grands Causses et la Chambre de métiers.

"Ce partenariat a toujours existé mais se renforce avec cette signature de convention qui répond à un double enjeu", développe la présidente de la com’com Emmanuelle Gazel. Celui de la formation avec pourquoi pas à terme, une délocalisation dans le Sud-Aveyron de certains des cursus déployés à Rodez par le Campus des métiers, mais aussi celui de la transmission, enjeu de taille alors que l’âge de la retraite se rapproche pour une grande partie des artisans du territoire.

L’enjeu de la transmission

"C’est effectivement une de nos préoccupations – abonde le président la Chambre de métiers et de l’artisanat, Pierre Azemar – puisque nous avons aujourd’hui toute une catégorie de papis et mamies boomers qui vont transmettre dans les prochaines années. L’idée est donc de sensibiliser encore plus fortement celles et ceux qui dépassent l’âge de 55 ans et qui ont vocation à préparer et anticiper la transmission de leur entreprise." Sachant, il précise, "que le taux de pérennité dans le cadre d’une reprise d’entreprise est souvent supérieur à celui des créations."

Accompagner, promouvoir, faciliter l’apprentissage et la reprise. Voilà pour les idées directrices de cette convention qui cherche en somme à faire fructifier le présent pour préparer l’avenir. "Les métiers liés à intelligence de la main, nous en sommes sûrs, seront encore là dans 10 ou 15 ans. Donc au-delà de l’aspect purement économique, c’est aussi l’occasion de faire perdurer les savoir-faire, donner le goût d’entreprendre aux plus jeunes en les fixant sur un territoire", conclut Pierre Azemar.