De la musique classique pour chasser les jeunes des plages finlandaises

(ETX Daily Up) - On dit souvent que la musique adoucit les mœurs, tant elle influe sur notre psychisme et sur nos comportements. La police finlandaise en a pleinement conscience. C’est pourquoi elle a décidé de diffuser de la musique classique sur certaines plages du pays pour faire fuir les jeunes.

Cette initiative a été mise en place à Espoo, une ville située en périphérie d’Helsinki, où l’on trouve une trentaine de plages. Les jeunes se rendent fréquemment dans ces points d’eau pour y organiser des fêtes de fin d’année scolaire. Des rassemblements sauvages qui ont le don d’agacer les autorités locales, en raison des détritus que les jeunes laissent derrière eux.

Pour y mettre un terme, la police d’Espoo a installé des haut-parleurs qui diffusent de la musique classique, d’après le site finlandais Yle News. De 18h00 à 23h00, les personnes qui se rendent dans l’une des plages de la ville finlandaise peuvent entendre des morceaux tels que "Le Beau Danube bleu" de Johann Strauss et "Troisième chant d'Ellen" de Franz Schubert.

Cette méthode surprenante fait ses preuves à Espoo depuis six ans, dissuadant les jeunes fêtards de s’aventurer, la nuit tombée, au bord de l’eau. "Pour une raison inconnue, la musique classique n'attire pas les jeunes. Ces derniers restent à l'écart des endroits où il y a de la musique classique", a expliqué Mikko Juvonen, un agent du service de police de l’ouest de l’Uusimaa, la région administrative dont dépend Espoo, à Yle News.

Attention tout de même à ne pas tirer des conclusions hâtives. Rien ne prouve scientifiquement que la jeunesse a une aversion pour le répertoire classique. Toutefois, plusieurs études ont montré que la musique classique agit positivement sur l’humeur. En 1999, la psychologue Lynne Chalmers et ses collègues de l’Université du Dakota du Nord ont mené une expérience durant laquelle ils ont passé de la musique classique dans la cantine d’un collège. Les chercheurs ont constaté une diminution des comportements agressifs et turbulents de la part des élèves.

L’entreprise ferroviaire britannique Northern a constaté un phénomène similaire quand elle a commencé, en 2022, à diffuser de la musique classique dans quelques gares de son réseau. Ce dispositif sonore s’est avéré très efficace pour combattre les comportements antisociaux, à tel point que la compagnie a décidé de l’entendre à une trentaine de stations au Royaume-Uni.