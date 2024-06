Les Aveyronnais candidats aux élections européennes : en Aveyron, le Rassemblement national appelle à la mobilisation

Dimanche 9 juin 2024, les électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre des élections européennes.

Alors que leur candidat Jordan Bardella caracole encore en tête des sondages, les militants aveyronnais du Rassemblement national ne crient pas pour autant victoire avant le scrutin de ce dimanche 9 juin. "Pas de triomphalisme et pas de prédictions", disent-ils en chœur, à l’image de la conseillère régionale Marie-Christine Parolin. Lors d’une conférence de presse, hier, ils ont surtout invité les Aveyronnais "à se déplacer aux urnes", rappelant que le scrutin ne se déroulait que sur un tour…

"Nos adhésions ne cessent d’augmenter"

"Une abstention, c’est une voix offerte au président de la République", assure Luc Bousquet, militant d’Argences-en-Aubrac, rappelant les grandes lignes du programme porté par Jordan Bardella. Et surtout celui d’une "Europe des nations, pas de la nation Europe". Et d’un vote historique pour le RN dans le département, jamais arrivé en tête d’un scrutin ? "Ce qui est certain, c’est que nos adhésions ne cessent d’augmenter et l’accueil des gens sur les marchés, le porte-à-porte et autres, est toujours meilleur".