Élections européennes 2024 : est-il encore possible de faire une demande pour voter par procuration ?

Le jour des élections européennes 2024 approche, c’est maintenant ou jamais pour faire sa demande de vote par procuration.

Les élections européennes 2024 se tiennent dimanche 9 juin 2024, c’est le moment ou jamais pour demander à un électeur de voter pour vous par procuration. Si la demande peut être réalisée jusqu’à un jour avant le scrutin, soit samedi, il faut s’y prendre le plus tôt possible pour s’assurer que la procuration soit prise en compte par votre commune. Sur ce point, le temps presse !

Faire une demande de procuration en ligne

En se connectant avec vos identifiants FranceConnect, vous pouvez faire une demande de procuration en ligne via le téléservice Maprocuration. Il faudra saisir une adresse mail, votre commune de vote et renseigner les informations de l’électeur à qui vous faites procuration : date de naissance, ses prénoms, son nom et la commune où il vote.

Il faut ensuite se rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un lieu accueillant du public avec un justificatif d’identité et le mail qui fait référence à votre demande de procuration. La demande sera validée ou invalidé à ce moment-là. Pensez à prendre avec vous une pièce d’identité, votre numéro national d’électeur ainsi que les informations de l’électeur qui votera pour vous par procuration.

Faire une demande de procuration en formulaire papier

Le formulaire Cerfa N°14952*03 doit être rempli chez vous et imprimé sur deux feuilles (donc pas de recto-verso). Voici le lien pour se procurer le formulaire.

Un formulaire devra ensuite être rempli sur place dans un commissariat de police, une gendarmerie un tribunal judiciaire ou un lieu accueillant du public (défini par le préfet). Ici encore, pensez à prendre avec vous une pièce d’identité, votre numéro national d’électeur ainsi que les informations de l’électeur qui votera pour vous par procuration.

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer ?

Un agent de police ou un gendarme peut se déplacer si vous êtes en incapacité de vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie (en cas de maladie, d’hospitalisation ou à cause d’un handicap). Il peut venir où vous vous trouvez, à votre domicile, à l’hôpital ou encore à l’Ehpad.

La demande doit alors impérativement se faire par écrit, avec une attestation sur l’honneur qui indique que vous ne pouvez pas vous déplacer.