Druelle Balsac. Foot : il reste encore un espoir de maintien

Ce week-end, l’équipe fanion du Druelle FC jouait une partie très importante afin d’assurer son maintien en R2 en allant affronter Soues Cigogne (Hautes-Pyrénées) sur le terrain de Revel. Après un départ matinal et une collation au bord du lac de Saint-Ferréol, il fallait rejoindre Revel pour le match.

Bon début de match pour les oranges et noirs de Laurent Poujol qui abordent la rencontre avec détermination. Mais à la 34e, sur un contre, le n° 11 adverse, très rapide, trompe le gardien aveyronnais. En seconde période, malgré les rentrées de Chevignon, de Cayla et de Combes et la prestation du gardien Ryngiliewicz qui multiplie les arrêts, les Aveyronnais qui envoient de longs ballons pour Viargues, Larqué et Faucon n’y arrivent pas. Le jeu se durcit et l’arbitre distribue cinq cartons à chaque équipe. Le score en restera là et il faudra remettre le bleu de chauffe pour une dernière chance samedi 8 juin à Muret contre Trèbes (Aude).

Le DFC remercie tous les supporteurs qui ont fait le déplacement, soit en bus, soit en voiture, pour encourager leur équipe et compte sur eux samedi prochain pour aller décrocher une victoire qui serait synonyme de maintien.