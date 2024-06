Groupe d’enfants percuté par une voiture : sept blessés, trois en état grave, conductrice de 83 ans… Ce que l’on sait du terrible accident à La Rochelle

Le groupe de 12 ans se promenait à vélos avec les accompagnateurs de leur centre de loisirs quand une voiture est arrivée de face, ce mercredi matin à La Rochelle.

Ils connaissaient ce trajet, le centre de loisirs s’était déjà rendu au parc Franck Delmas à vélo, à La Rochelle (Charente-Maritime). Le groupe était constitué de 12 enfants âgés de 7 à 11 ans, ainsi que de deux accompagnateurs. Ils se rendaient au parc pour prendre part à une activité de course d’orientation, mais la promenade a viré à l’horreur dans l’avenue Coligny, vers 10 heures.

Une automobiliste de 83 ans aurait perdu le contrôle de son véhicule. Elle arrivait du sens inverse et a fauché le groupe d’enfants à vélo qui descendait l’avenue en file indienne.

Sept blessés, trois en urgence absolue

Sept enfants ont été blessés dans l’accident. Le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, Emmanuel Cayron, expliquait à la mi-journée que trois enfants étaient dans un état préoccupant.

L’un d’eux est en urgence extrême et a été héliporté vers le CHU de Tours. Il s’agirait d’une fillette, selon France Bleu. Deux enfants ont été en urgence absolue par voie terrestre vers le centre hospitalier de Poitiers. Les quatre autres blessés ont été dirigés vers l’hôpital de La Rochelle.

Que va-t-il arriver à la conductrice ?

La conductrice de 83 ans était négative aux contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants. Elle a tout d’abord été placée en garde à vue mais vite relâchée en raison de son état de santé. Le parquet de La Rochelle a communiqué que la conductrice a été hospitalisée et n’est pas encore "auditionnable".

"Pour l’instant, la cause du choc frontal n’est pas déterminée", renseignait le parquet à la mi-journée. La voiture de l’octogénaire, une Twingo jaune, a été évacuée des lieux de l’accident. L’avant était enfoncé, traduisant de la violence du choc, alors que les vélos et casques des enfants sont restés éparpillés sur la route et le trottoir une partie de la journée.

Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires. Toujours selon France Bleu, les enquêteurs sont notamment à la recherche de témoins et de caméras pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de l’accident, dans l’attente de l’audition de la conductrice.

Des cellules d’écoute déployées dans les écoles

Des cellules psychologiques vont être installées, dès jeudi 6 juin 2024 au matin, dans les trois écoles primaires desquelles sont issus les enfants présents sur les lieux de l’accident. Les accompagnateurs et les enfants qui n’ont pas été blessés ont déjà été pris en charge par une cellule d’urgence médico-psychologique. "La scène était éprouvante pour tous ceux qui l’ont vue", a commenté Emmanuel Cayron face à la presse.