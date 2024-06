Il assène sept coups de couteau au marié dans le Tarn-et-Garonne : le beau-père mis en examen et écroué

Le jour du mariage, le beau-père s’en est pris violemment au marié dans un petit village du Tarn-et-Garonne, samedi.

Le cortège se dirigeait vers l’hôtel de ville quand une violente rixe a éclaté dans la foule, dans un petit village du Tarn-et-Garonne, samedi 1er juin 2024. Le père beau a asséné sept coups de couteau au futur marié, qu’il ne voulait pas voir s’unir à sa fille en raison de leur différence d’âge.

Le gendre doit la vie au maire de la commune, Jean-Louis Dupont, ex-talonneur du XV de France et du SU Agen, qui a maîtrisé l’agresseur en attendant les secours. Bien que le marié ait été poignardé à sept reprises, touché au dos, à l’épaule et à un poumon, ses jours ne sont pas en danger. Il a été transporté au centre hospitalier de Toulouse.

Le beau-père a été interpellé sur place. Le parquet de Montauban a informé nos confrères d’Actu Toulouse qu’il avait été mis en examen puis écroué.

"D’un coup, il est devenu fou"

Le père ne voulait pas que sa fille Caroline, 25 ans, épouse Philippe, 63 ans. Dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi, le maire explique que le père "disait partout qu’il allait empêcher ce mariage". Loin de se douter en revanche "qu’il viendrait avec deux gros couteaux à double lame bien aiguisés". Dans le village de Faudoas, "tout le monde ne parle que de ça. On ne s’attend pas à un tel drame dans notre petite commune".

Le marié a pu sortir de l’hôpital le lendemain après-midi de son agression. "À un moment, je me suis vu partir, je voyais tout en brouillard. Je me suis dit : je suis foutu !", a-t-il confié à France Bleu. Sa future femme témoigne également : "Je me souviens qu’on avançait vers la mairie, que je voyais mon père un peu plus loin sur la droite, le visage fermé. On a avancé. Quand on est arrivé à son niveau, d’un coup, il est devenu fou".

Par voie de communiqué sur son site internet, la mairie de Faudoas souhaite à Caroline et Philippe "de retrouver rapidement la tranquillité et la sérénité à laquelle ils aspirent, en espérant que les choses évoluent favorablement".