Réquista. Inauguration en musique de la nouvelle brasserie

L’inauguration de la nouvelle brasserie l’Atelier craft beer, 35 avenue de Rodez, à Réquista a s’est déroulée en présence d’une foule nombreuse venue pour la dégustation d’un nouveau produit, des bières de série bio et une gamme de bières éphémères.

Il s’agit de produits de qualité, respectueux de l’environnement et en constante évolution. Les bières bio et éphémères des brasseries LVZ et Noiseless, offrirent une variété de saveurs et d’arômes, pour le plus grand plaisir des papilles gustatives. Les participants ont passé une bonne soirée en musique live avec La Deryves.

L’Atelier craft beer souhaite encourager la créativité et la collaboration entre les brasseurs, en leur offrant un espace pour expérimenter et partager leurs idées, une initiative passionnante qui devrait ravir les amateurs de bières artisanales de la région et au-delà.