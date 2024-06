Manhac. La Camargue pour le comité des fêtes

Il est de coutume à Manhac avec le comité des fêtes de partir un week-end en voyage tous les trois ans. C’était le cas ce week-end, direction la Camargue (Aigues-Mortes). C’est sous un soleil timide que 49 membres du comité ont passé un agréable moment. Promenade en bateau, spectacle de gardians dans une manade, un vrai bonheur. Les taureaux et les chevaux, le mariage parfait. Repas gardiane de taureaux accompagné de musique. Après-midi, visite des salins. Le deuxième jour, escapade en 4x4 autour des Saintes-Maries-de-la-Mer, visite des marées, flamants rose et diverses espèces d’oiseaux. Et pour terminer l’aventure, visite des Saintes. Un agréable séjour où chacun a pu se détendre et profiter des différentes activités, et retour à Manhac. Le bureau du comité et remercié de ce temps de convivialité avant les festivités aoûtiennes. Le comité donne rendez-vous le premier week-end d’août toujours avec un accueil chaleureux.