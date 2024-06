Thérondels. La "nouvelle" usine de traitement des eaux a ouvert ses portes à la visite

Mise en service en juillet 2022, la nouvelle usine de traitement de l’eau était ouverte à la visite en fin de semaine dernière.

Jeudi, la visite s’est déroulée en présence de Jean Valadier, président de la communauté de communes (CCACV), Arnaud Viala, président du Département et de ses services, Christine Sahuet, représentante de la Région, des élus du territoire, ainsi que les entreprises qui ont participé à la construction de l’usine…

Le président du conseil départemental a assuré son soutien et l’accompagnement du Département auprès de notre territoire.

Cette journée portes ouvertes a permis à plus de 70 personnes de visiter l’usine. Elles ont pu découvrir toute l’ingénierie déployée qui permet de fournir au quotidien de l’eau de très bonne qualité au robinet de plus de 3 000 personnes. Cette nouvelle usine se substitue à l’ancienne mise en service en 1968 qui, durant plusieurs décennies, a produit 500 000 m3 d’eau annuellement pour alimenter plus de 3 000 habitants du Carladez. Au fil des ans ce bâtiment amianté s’est dégradé et, en 2016, le conseil communautaire a pris la décision de construire une nouvelle usine (dont les travaux ont débuté en 2018) conforme aux exigences réglementaires permettant de répondre aux besoins actuels et futurs.

Capacité de production maximale, 2 500 m3/jour ; 9 réservoirs répartis sur le territoire d’une capacité totale de stockage de 3 200 m3.

Six communes de la CCACV desservies plus Saint-Hippolyte (en partie).

Cette usine à la capacité de produire de l’eau potable pour cette partie de la CCACV mais également pour des territoires voisins.

Le coût total de cette opération s’élève à 4 565 609 € HT. Un montant qui inclut la construction de l’usine, la création des lagunes, le plan d’eau, les clôtures, les panneaux photovoltaïques, la rénovation du réservoir de tête, le démantèlement de l’ancienne usine et la réhabilitation du site.

Les financeurs sont l’Agence de l’eau, la Région, le Département, la commune de Saint-Hippolyte, et la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène.