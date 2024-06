Luc-la-Primaube. Lancement de la commercialisation du futur écoquartier Bès-Grand

Nommé aménageur de l’écoquartier Bès-Grand par délibération du conseil municipal de la mairie de Luc-la-Primaube le 31 janvier 2022, le groupe GGL, représenté par Sébastien Galières et Aude Combe, a tenu une conférence de presse, lundi, à la mairie de Luc, en présence du maire Jean-Philippe Sadoul, de Dominique Gombert, 1re adjointe, d’Alain Bessière et d’Yves Thuéry, adjoints, et de Christian Delheure, conseiller municipal délégué, pour annoncer le lancement commercial de la première tranche de l’opération Bès-Grand avec un démarrage des travaux envisagé en fin d’année. Localisée à l’entrée sud de la commune de Luc-la-Primaube et à 10 kilomètres au sud de la ville de Rodez, Bès-Grand est une zone non urbanisée de 13 hectares environ dont 2,3 ha de zone humide protégée. L’aménagement de ce futur quartier répond à une demande croissante en matière de logements individuels et collectifs sur ce secteur et à une démarche de développement urbain cohérent et respectueux des équilibres sociaux et environnementaux de la commune. Connecté au tissu urbain existant et conçu en harmonie avec les espaces naturels environnants, le projet s’inscrit dans la volonté d’une labellisation Écoquartier Ministère validée par une délibération du conseil municipal en date du 15 mai 2017. La concertation avec les Primaubois et l’exemplarité du traitement environnemental de ce futur quartier sont au cœur de la démarche engagée par GGL, accompagné par GAU, architecte urbaniste et paysagiste.

La préservation de la biodiversité, la végétalisation des espaces, la conservation des arbres et des haies bocagères ainsi que l’aménagement d’un parc paysager font partie des objectifs de l’aménagement de ce site. La programmation du futur quartier intègre la construction d’environ 300 logements individuels ou en petits collectifs, intégrant une gendarmerie.

Les premiers lots commercialisés à partir du 15 juin se situent au cœur du projet, le long de la route de La Capelle Saint-Martin, à proximité du futur parc central aménagé autour de la zone naturelle préservée. Une vingtaine de terrains à bâtir libres de constructeurs ainsi qu’une dizaine de logements individuels groupés seront proposés à la vente afin de répondre aux attentes des différents profils d’acquéreurs dans un budget maîtrisé.