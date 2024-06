Cransac. Les 3e du collège gagnent deux prix au Concours National de la Résistance

Avant d’envoyer une délégation l’après-midi pour recevoir le 3e et 4e prix départemental du Concours National de la résistance à Rodez, les élèves de 3e du collège Jean-Jaurès de Cransac ont accueilli lundi matin, les acteurs qui les ont aidés tout au long de leurs travaux.

Cela en présence du principal adjoint Christophe Amiel, du maire de Cransac Bernard Canac, du député Laurent Alexandre, de Marie-Josée Augey de l’Anacr, de Julie Fau de la ville de Capdenac, ainsi que des professeurs ayant participé à cette aventure, dont celle d’histoire Bérengère Lacassagne qui a été l’instigatrice de cette démarche.

"C’est une BD, ’’Isidore et Simone Juifs en Résistance’’ de Simon Louvet qui a servi de déclencheur", souligne la professeur d’histoire.

Elle reprend : "nous avons été interpellés par l’histoire du couvent de Massip à Capdenac, où pendant l’occupation allemande lors de la seconde guerre mondiale, deux religieuses sœurs Denise Bergon et sœur Marguerite Roques, ont recueilli et caché sur cette période, 83 enfants au total. Elles avaient répondu à l’appel de l’archevêque de Toulouse qui demandait que l’on cache les enfants juifs dont les familles étaient menacées de déportation dans les camps de la mort". Elle ajoutera à l’adresse des élèves : "vous avez été très méritants et vous avez effectué un travail d’imagination, d’analyse que vous avez réalisé par groupe".

Une classe a rédigé le journal de bord d’une religieuse, le quotidien au couvent et le second groupe a rédigé les échanges épistolaires entre les sœurs et les familles des enfants. Le maire Bernard Canac et le député Laurent Alexandre ont noté "l’excellent travail réalisé par les élèves", et les ont félicités "pour ce travail de Mémoire qui ne les laisse pas insensibles".

Marie-Josée Augey relèvera "l’humanité des deux religieuses qui ont sauvé des enfants au péril de leurs vies. Elles illustrent également le rôle des femmes dans la Résistance". Des échanges s’instaurent entre élèves et les descendants d’enfants cachés. Alain fils, d’Annie Beck : une enfant cachée et Michèle son épouse et Renée épouse d’Albert Siefier, caché lui aussi par les sœurs. Après avoir expliqué aux élèves comment à l’approche d’un danger, les enfants par une trappe située dans la chapelle, "se réfugiaient dans un boyau étroit", tous trois leur ont demandé "de devenir à leur tour des passeurs de Mémoire, comme nous le sommes aujourd’hui. Vous avez démontré par votre travail que vous pouvez l’être".