Camjac. Les aînés au cœur des institutions

Une délégation d’une trentaine de seniors de l’association "Générations mouvement-Les aînés Naucellois" était attendue au palais du Luxembourg pour une visite du Sénat puis au Palais Bourbon pour découvrir l’Assemblée nationale. Le voyage était mis à profit pour visiter le Panthéon, à la rencontre des grands noms qui ont construit la culture française.

Bien accueillis par les deux sénateurs Alain Marc et Jean-Claude Anglars, les aînés ont bénéficié de leurs explications. Dans un discours tout en pédagogie, clairvoyance et pondération, ces derniers ont exposé le rôle fondamental du Sénat dans le processus de création des lois tout en présentant l’histoire de chaque espace du splendide édifice. Après un repas digne d’une délégation diplomatique, l’arrivée de Gérard Larcher dans la cour du Sénat lance le bal des voitures qui conduisent les ministres pour la séance à venir. Le salut de quelques-uns, Éric Dupond-Moretti, Gabriel Attal… Et c’est l’entrée en séance pour les questions au gouvernement à laquelle le petit groupe assiste silencieusement. Quelques minutes de métro plus tard et voilà la petite équipe au Palais Bourbon pour une visite à l’Assemblée nationale, l’autre pilier de notre démocratie. Cette visite organisée par Stéphane Mazars, qui n’a pu être là, sera conduite par un guide lozérien à la fois sympathique et compétent. Bien guidés, de la salle des pas perdus à l’hémicycle, les séniors assistent au débat sur la fin de vie. Chaque député s’exprime tour à tour. Ambiance laborieuse où l’on sent poindre l’importance des décisions à prendre. Comme le souligne le guide, les débats sont parfois plus "animés" et peuvent même durer jusque tard dans la nuit. Dernier jour, près de la gare d’Austerlitz, visite de la Grande galerie de l’évolution qui amène chacun à prendre encore une fois conscience du merveilleux de la vie et de la temporalité des choses…

Le groupe remercie Karine Clément, maire de Naucelle, à l’initiative de l’opération qui a piloté avec brio dans cette extraordinaire expérience, les sénateurs Alain Marc et Jean-Claude Anglars qui ont majestueusement accueilli le groupe, et le député Stéphane Mazars. Un séjour intense dont chacun, malgré le mauvais temps, gardera un merveilleux souvenir…

Et il se dit même qu’une sortie du même type serait en préparation à destination d’une capitale européenne.