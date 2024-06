Les Aveyronnais candidats aux élections européennes : "Il faut qu’une justice règne dans l’Union européenne" pour Mathis Viguier (LR)

Directeur d’un hôpital privé en région parisienne la semaine, référent département des jeunes Républicains de l’Aveyron le week-end… Le Castonétois, à 26 ans seulement, figure à la 65e place sur la liste du parti de droite pour les élections européennes.

L’Aveyron ne sera pas représenté que par un seul candidat lors des élections européennes du 9 juin. Si l’on connaissait la présence de Leïla Arfoutni en 67e position sur la liste La France insoumise, un autre rouergat est bien présent, et lui aussi est Castonétois. En revanche, celui-ci se trouve de l’autre côté de l’échiquier politique, chez Les Républicains. Il s’agit de Mathis Viguier, 26 ans, représentant local de la section jeunes du parti. Il ne sera d’ailleurs pas le seul à représenter le département. Puisqu’en 20e position figure la vice-présidente de la Région Normandie, Nathalie Porte, Aveyronnaise de naissance, née à Rodez en 1973.

Placé en 65e position sur une liste affichant 81 noms et menée par François-Xavier Bellamy, Mathis Viguier a bien conscience que ses chances de siéger au Parlement européen sont infimes. Mais Mathis Viguier se réjouit de cette "reconnaissance". Car il s’agit là de sa première campagne électorale. Une manière de mettre le pied à l’étrier avant peut-être d’aller plus loin. "J’ai toujours été attiré par la politique, et ce depuis très jeune", retrace-t-il. "Mon engagement a commencé en vue de la présidentielle 2022, où je faisais partie de l’équipe de campagne de Michel Barnier au congrès des Républicains." Celui qui est surnommé "monsieur Brexit" s’inclinant contre Valérie Pécresse, l’implication de Mathis Viguier s’amenuise, mais ce n’est que partie remise.

Directeur d’un hôpital privé

Entre-temps, l’Aveyronnais a eu le temps de se concentrer sur sa carrière professionnelle. Après avoir notamment fréquenté les bancs des prestigieuses ENA et Essec, l’Aveyronnais a pris en septembre dernier la tête de l’hôpital privé d’Athis-Mons en Essonne. Enchaînant les allers-retours entre la capitale et le Piton "avec le train de nuit, tous les week-ends", assure-t-il. À cela s’ajoute un engagement associatif. Il est coprésident des Rabalaïres, section jeunes de la Fédération des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs et membre du Rotaract Nord-Aveyron.

Alors, pourquoi s’engager lors de ces élections ? "Car je ne me résous pas à voir mon pays décliner sur tous les plans et avoir comme seule alternative l’extrême-droite qui n’a aucune solution pour le pays", répond-il. Et ce, alors même que sa formation ne caracole pas en tête des sondages, attribuant aux Républicains entre 6 à 7 % d’intentions de vote, se situant entre LFI et Reconquête mais très loin derrière le Rassemblement national (31 %).

L’agriculture : "enjeu majeur"

Le tout, dans un scrutin historiquement marqué par l’abstention (42,47 % en Aveyron lors des élections européennes de 2019). "Il faut y aller, on parle beaucoup de désintérêt pour la politique, notamment chez les jeunes, mais en réalité, c’est surtout de la déception qui cause cette abstention", indique le candidat. Avec un sujet phare pour le 9 juin, l’agriculture. Il dévoile sa vision : "C’est un enjeu majeur sur notre département. Nous sommes là pour défendre les intérêts des agriculteurs. Il faut qu’une justice règne dans l’Union européenne et que les normes que nous imposons à nos éleveurs soient les mêmes pour les produits que nous importons."

Un combat mené derrière François-Xavier Bellamy, déjà tête de liste en 2019. "Il a un petit déficit de notoriété, mais c’est un travailleur. Il mérite amplement cette place", estime le Castonétois. Avec un objectif affiché, obtenir 10 % des voix le 9 juin et ainsi marquer une progression par rapport aux dernières élections.