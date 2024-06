Les Aveyronnais candidats aux élections européennes : Jean-Marie Daures (Alliances rurales), le fidèle de Jean Lassalle pour porter la voix du "bon sens paysan"

L'ancien maire de Trémouilles se lance dans une nouvelle campagne en portant les couleurs de Jean Lassalle aux élections européennes 2024.

Élu depuis 1983 dans sa commune de Trémouilles, où il a été maire durant 12 ans, premier président de l’association des maires ruraux de l’Aveyron, candidat lors des dernières législatives sur la liste "Résistons" de Jean Lassalle (7,51 % des voix), Jean-Marie Daures se lance dans une nouvelle campagne.

"Des traditions que l'on veut conserver dans cette Europe"

Toujours sous les couleurs de Jean Lassalle, avec la liste "Alliance Rurale" menée également par le président des chasseurs, Willy Schraen. "Aujourd’hui, la ruralité c’est 80 % des territoires de l’Union Européenne et un tiers de sa population soit 137 millions d’habitants, or l’Europe et la France ignorent ce pan de notre société […] Avec l’Alliance Rurale, ce sont des valeurs, des traditions que l’on veut conserver dans cette Europe ouverte à une mondialisation effrénée au détriment de notre pays et de nos régions", plaide Jean-Marie Daures, souhaitant aussi porter la voix du "bon sens paysan" et "dire stop à l’écologie punitive".