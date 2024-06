Les Aveyronnais candidats aux élections européennes : Yolène Pagès (Renaissance), l’agriculture en campagne : "L'importance de l'Europe en Aveyron est évidente"

À 36 ans, 35e sur la liste Besoin d’Europe de la majorité présidentielle dans le cadre des élections européennes, menée par Valérie Hayer, la secrétaire du parti Renaissance en Aveyron, Yolène Pagès prône le "même temps", répété par le Président de la République, au sujet de l’agriculture européenne.

Yolène Pagès n’est pas le moins du monde impressionnée par l’enjeu d’une élection européenne. Bien au contraire, elle rencontre depuis plusieurs semaines maintenant des agriculteurs, mais également des personnalités politiques, issues du monde syndical, etc. En Aveyron et ailleurs. Née dans une famille d’éleveurs, sur le Ségala, aujourd’hui âgée de 36 ans, Yolène Pagès, agricultrice à La Selve, est en 35e position sur la liste Besoin d’Europe, celle de la majorité présidentielle, portée par Valérie Hayer.

Après des études à Toulouse, et l’obtention d’un BTS agricole puis d’un diplôme d’ingénieur agricole, elle est sélections pour suivre un semestre d’étude à l’université de l’Illinois, aux États-Unis. Une parenthèse qui lui a développé sa fibre internationale et donc européenne.

Dans cette même veine, Yolène Pagès s’est forgée, grâce à l’obtention en 2017 d’une bourse Nuffield, une expérience à l’international. Cette organisation permet à de jeunes agriculteurs d’aller à la rencontre d’autres modèles, à l’étranger, et de s’inspirer d’autres pratiques. Pendant cinq ans, la candidate aveyronnaise aux élections européennes a assuré la présidence de l’association, en France.

"L’importance de l’Europe en Aveyron est évidente", souligne Yolène Pagès. "Le département reste le premier bénéficiaire de la PAC (Politique agricole commune) et il est primordial pour les agriculteurs, mais pas seulement. Beaucoup de choses se jouent au niveau européen et beaucoup d’électeurs n’en sont pas forcément conscients."

Circuits courts au niveau européen

"Il ne faut pas se tromper d’élection", complète la candidate. "Même si tout n’est pas parfait dans la PAC, et que des choses doivent évoluer sans pour autant mettre de côté les questions environnementales, il faut prolonger et préserver ce modèle. Nous ne devons pas occulter les acquis de la PAC. J’ai pu le mesurer à travers les rencontres que j’ai pu faire dans d’autres pays d’Europe ". Toujours au sujet de l’agriculture, Yolène Pagès souhaite porter plusieurs idées notamment la simplification des procédures de la PAC ou encore adopter un Egalim au niveau européen ; elle veut également favoriser les circuits courts et les produits locaux et, plus précisément, maintenir des licences de pêches européennes dans les eaux britanniques.

Avec cet engagement qu’elle souhaite porter jusque dans l’hémicycle du parlement à Strasbourg, Yolène Pagès se jette dans la campagne pour porter cette idée du "en même temps, qui est absolument nécessaire. Nous avons à la fois besoin de plus d’écologie et à la fois de maintenir notre potentiel productif". D’un autre côté, "nous devons faire preuve de moins de naïveté concernant les traités internationaux, tout en préservant la santé de nos entreprises qui en bénéficient aussi".

Aux côtés de Jérémy Decercle, ancien président des Jeunes agriculteurs de 2016 à 2019 et surtout député européen sortant, Yolène Pagès souhaite donc apporter son "expertise et sa connaissance du terrain au service du projet européen".