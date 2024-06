Sénergues. Les benjamins ont évolué à domicile

Malgré une météo encore maussade et quelques petites gouttes en début de soirée, le quatrième plateau du secteur 7 des écoles de quilles s’est déroulé dans d’excellentes conditions et a permis à la cinquantaine de benjamin(e) s et poussin(e) s de prouver qu’on peut rester optimiste pour l’avenir de la discipline des quilles de huit.

Parmi ces 50 compétiteurs, les deux benjamins locaux, Martin Fayel et Léo Servières, ont eu le plaisir d’évoluer à domicile, une première dans leur jeune carrière.

Le nombre important de supporters locaux ne les a pas fait déjouer, bien au contraire et, avec 174 quilles abattues, cette doublette peut encore jouer les premiers rôles dans le championnat départemental même s’il est compliqué d’avoir une idée précise. En effet les plateaux des différents secteurs ne se jouent pas forcément à la même date. C’est sur le terrain de Lunel, le 22 juin, que le classement définitif sera établi.