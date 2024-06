Rignac. Les collégiens ont relevé le défi espagnol du "campeonato"

Les résultats sont tombés. Les élèves du collège Jeanne-d’Arc des classes de 5e, de 4e et de 3e s’étaient encore livrés à la compétition du concours de langue et civilisation espagnole nommé "el campeonato" (le championnat).

" Ce concours permet de tester ses connaissances aussi bien grammaticales que lexicales et même culturelles dans la langue de Cervantès avec d’autres élèves de toute la France qui sont inscrits par leurs enseignants d’espagnol aussi bien en collège qu’en lycée", a expliqué l’enseignante en espagnol.

Son objectif est de favoriser l’apprentissage de tous les élèves de collège et de lycée général, technologique et professionnel de France (métropole et outre-mer) et de l’étranger en s’amusant. Tout en respectant les programmes, le concours a pour but de stimuler la curiosité et de créer une dynamique positive entre les élèves qui testent leurs connaissances. Cette année, parmi les élèves des classes de 5e, Coline Cottel s’est illustrée dans sa catégorie, aussi bien qu’Arianna Bach (4e) et enfin que Mattis Loubatières-Guibbert (3e). Rendez-vous est pris pour la prochaine édition.