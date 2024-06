Luc-la-Primaube. Les deux minibus du club de Lévézou Ségala Aveyron XV floqués aux couleurs de Weldom

Les partenaires contribuent à la réussite et au rayonnement de Lévezou Ségala Aveyron XV.

Ainsi, les responsables du club ont célébré le nouveau flocage offert par l’établissement Weldom, fraîchement inauguré à La Primaube, pour ses deux minibus qui permettent de favoriser le covoiturage des licenciés tous les week-ends, lors des matchs et tournois.

De par le niveau élevé de son effectif (environ 160 licenciés et 30 éducateurs), l’école de rugby du LSA XV représente la pierre angulaire du fonctionnement du club car ce sont ces enfants

qui, une fois formés aux joies

et aux fondamentaux rugbystiques, constituent l’essentiel des équipes de jeunes (cadets et juniors), féminines (cadettes et seniors) et bien sûr des deux équipes seniors masculines du club.

Pascal Rivière et Michel Frayssignes, coprésidents

de LSA XV, remercient chaleureusement

Marlène Cluzel, responsable

de l’entreprise Weldom.