Onet-le-Château. Les résidents ont partagé l’après-midi avec Monseigneur Meyer

Vendredi dernier les résidents de l’Ehpad La Rossignole ont eu l’immense honneur d’accueillir Monseigneur Luc Meyer, "chez eux", pour un après-midi de partage, qui restera gravé dans leur mémoire et dans celle de l’établissement.

Cette rencontre a débuté par la visite de la structure et un tout premier arrêt dans la petite salle du "Bistrot", l’espace de rencontres et de lecture des résidents, où l’évêque a pu écouter la répétition de la chorale des résidents et discuter avec les choristes. La visite s’est poursuivie dans les chambres et les parties communes, agrémentée de nombreuses questions de monseigneur Meyer et d’un échange très fructueux, à l’image de son charisme et de sa disponibilité. La messe a ensuite été célébrée dans la grande salle. Cette célébration de la Visitation de la Vierge a été possible grâce à Blanche et à Michel, bénévoles au sein de la paroisse Sainte-Émilie des Causses. Elle révèle la vie, la joie et la bienveillance, pour accueillir l’accompagnement, le partage et l’amour. En ouverture de messe, le chant "Yahwe" (qui veut dire "celui qui fait") a été interprété par la chorale de La Rossignole, qui y a mis tout son enthousiasme et son amour.

L’évêque a remercié les choristes pour ce joli chant moderne qui convenait à sa visite, avec ses paroles si solaires… L’après-midi s’est achevé avec le partage du goûter, non sans remercier le père l’évêque, pour sa venue et ce moment de partage…