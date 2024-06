Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les visiteurs se passionnent pour l’élevage de la race aubrac

Depuis de nombreuses années, dans le cadre de la fête de l’estive, l’association des éleveurs Aubrac du pays d’Olt propose une journée "À la découverte d’un élevage aubrac". Une fois de plus, cette animation a connu un véritable succès, puisqu’elle a affiché complet !

Les coprésidents Jean-Pierre Niel et Privat Serres, ainsi que des membres de l’association, accueillaient 110 personnes venues de tout l’hexagone, et aussi de l’étranger. Après avoir embarqué dans deux bus affrétés pour l’occasion, ils se sont rendus dans un élevage aubrac sur le causse à Saint-Saturnin-de-Lenne, chez Clément Chassaly à Grun et l’autre sur le plateau de l’Aubrac à Prades-d’Aubrac chez Privat Serres. Chaque éleveur a présenté avec passion son élevage, avec des membres de l’association pour argumenter autour de la traçabilité de la viande d’aubrac, la génétique, l’exportation des veaux en Italie… Les éleveurs ont été heureux de faire découvrir cette belle race aubrac, leur travail et leurs traditions, des échanges riches et intéressants ont eu lieu entre les éleveurs et les visiteurs.

Entre les deux visites, sur les coups de midi tout le groupe a fait une pause gastronomique, sur le plateau de l’Aubrac à Verlac où, comme le veut la tradition, un délicieux aligot a émoustillé les papilles et calé les estomacs.

Merci à tous ces éleveurs de race aubrac, qui par de telles manifestations mettent en avant avec passion cette race.

Tous les participants étaient ravis de cette belle journée de découverte et d’échanges.