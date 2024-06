Villefranche-de-Rouergue. L’Union musicale a joué son audition de fin d’année

Beau moment de partage sous le signe de la musique dimanche après-midi au château de Graves. L’audition de fin d’année de l’Union musicale a réuni une centaine de personnes venue écouter les élèves de l’école qui, tout au long de l’année, ont travaillé leur pratique instrumentale sous l’égide de leurs talentueux professeurs.

Une soixantaine de musiciens

Ils sont ainsi une soixantaine, de 6 ans à 18 ans y compris des adultes (de plus en plus nombreux), à jouer du piano avec Sylvie, de la flûte avec Moska, de la guitare avec Karim Kanal et Freddy, de la batterie avec Jean-Christophe et du violon avec Lydia.

Au programme de cette restitution, des morceaux variés et de styles différents à l’image de l’Union musicale qui, auparavant réservée aux instruments à vent, s’est ouverte aux instruments à cordes et plus.

Familles et amis ont applaudi chaleureusement toutes les prestations révélatrices des progrès de plusieurs mois consacrés la passion de la musique. Cette après-midi particulièrement cordiale s’est terminée par un copieux goûter. Sylvie Bouchaud, responsable de l’école et Louis Castan, président de l’association donnent rendez-vous en septembre pour la reprise des cours qui ont lieu au 3e étage de la Maison des sociétés, place Bernard-Lhez.

Renseignements et inscriptions : gmail.com/ 06 15 17 72 42. Facebook union musicale.