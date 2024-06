Millau : bassins, salle d’escalade, tarifs… le voile se lève sur le complexe sportif Alice Milliat qui ouvre le 15 juin

Le complexe sportif Alice Milliat, qui comprend salle d’escalade et piscine, ouvre ses portes le 15 juin. Toutes les modalités ont été dévoilées par Aqua Grimpe, le prestataire.

Trois ans de travaux au lieu d’un an et demi. La collectivité comme Aqua Grimpe avaient hâte que le moment de l’ouverture définitive du complexe sportif arrive. Validé en conseil communautaire au mois de janvier 2020, le complexe sportif qui comprend piscine et salle d’escalade, était prévu pour 2022. Il ouvrira finalement ses portes le samedi 15 juin 2024 (10 h – 20 h côté piscine et 12 h – 20 h escalade).

Des créneaux simples pour l’escalade

L’occasion pour Aqua Grimpe et Vincent Thomas, son directeur, de dévoiler les modalités d’ouverture. Côté escalade, "les créneaux d’ouverture seront simples", introduit-il. Du lundi au vendredi, de 12 h à 21 h, le samedi de 12 h à 20 h et le dimanche de 12 h à 19 h. Le tarif proposé sera de 12 € pour les habitants de la communauté de communes Millau grands causses, 14 € tout public. Des possibilités d’abonnements sont en place, à consulter sur le site de la salle. Des séances seront proposées dès 4 ans jusqu’aux adultes, tant pour la compétition que le loisir.

Un bassin de 50 m homologué pour les compétitions nationales Le bassin de 50 m pourra bel et bien accueillir des compétitions nationales. Attestation en mains, Vincent Thomas, le directeur d’Aqua grimpe, l’assure. "Il est aux normes nationales, nous avons reçu l’homologation de la Fédération française de natation et elle sera affichée à l’accueil", reprend-il. "C’est une rumeur millavoise qui est sortie d’on ne sait où mais il est bien homologué." Il est ainsi aux normes pour accueillir les deux plaques qui permettent un chronométrage précis. "C’est maintenant au club de se porter candidat pour l’accueil des compétitions." La salle d’escalade a déjà eu l’occasion d’accueillir les finales régionales de difficulté sur son nouveau mur. Les conditions météo n’avaient pas permis au public de profiter de l’extérieur pour assister au spectacle avec le rideau ouvert.

Dans l’eau, les créneaux s’adaptent en fonction des jours et des périodes, le détail est à retrouver sur le site tout frais du complexe sportif Alice Milliat. Là aussi, de nouvelles activités vont voir le jour, accessibles au plus grand nombre. "Nous avons voulu développer une grande famille d’activités sport santé", précise Vincent Thomas. La palette est large : Aquagym, Aqua senior (pour les plus de 65 ans), Aquabike, Aquapalmes, Aqua Stand up, Aquafitness, Aqua mixte, Aqua phobie. Pour la natation pure, "ça va des bébés nageurs aux adolescents du lycée, ajoute le directeur. Pour ceux qui veulent s’orienter vers de la compétition, le club ne sera jamais bien loin." Il poursuit : "Nous avons voulu augmenter significativement le nombre d’activités parce que la surface a augmenté en conséquence. On a quasiment multiplié par trois les créneaux ouverts au public."

La tarification a un peu augmenté aussi, elle passe à 4,90 € pour les habitants de la communauté de communes pour un ticket à l’unité. "Si on prend un abonnement à l’année, cela peut nous revenir à 15,20 € par mois, précise Vincent Thomas. Au mois de juin 2021 on était à 4 € pour le ticket unitaire qui ne prenait pas en compte la TVA, c’est ce qui justifie l’augmentation." Hors communauté de communes, les nageurs devront payer 6,60 € pour leur entrée unique. La grille tarifaire complète est à retrouver sur le site du complexe sportif.

Le complexe sportif en quelques chiffres 44 % : c’est en pourcentage l’économie de la consommation d’énergie par rapport à une surface équivalente grâce à la géothermie. Grâce à la pompe à chaleur géothermique sur nappe, qui récupère de l’eau dans une nappe à 70 mètres de profondeur, 80 % des besoins peuvent être couverts. 27 720 000 € : le coût total de l’équipement est de 27 720 000 €. Il est financé à 22 % par la Ville, 13 % par le Département et la Région et par diverses subventions comme la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local, NDLR), une aide de l’État qui a permis de prendre en charge 400 000 € au total, dont 250 000 € en 2023 et 150 000 € en 2024. L’autofinancement du projet est à hauteur de 40 %. 500m² : c'est la surface de l’espace escalade en libre accès. La salle de blocs est de 182m² au sol, la salle de compétition de 335m² au sol. Il sera possible de louer le matériel sur place.

Un accès pour les associations

Comme ce complexe sportif dispose d’un espace détente, de musculation et de salles de réunion, les associations de la ville auront accès à ces espaces. "Ce, même pour l’association Aqua grimpe qui les loue à la SAS", ajoute le directeur.

Pour l’été, le bassin de 25 m devrait être tourné vers les loisirs. "Nous attendons deux structures gonflables de 13 m, à l’image de celles que l’on peut voir sur les lacs."

Le bassin de 50 m, en extérieur, sera quant à lui plus dédié aux pratiques sportives. "Ça nous fait plaisir d’enfin voir le bout de ce projet, ajoute Jean-Pierre Mas, élu aux Sports. Arriver au bout de ce chantier n’a pas été simple et le résultat est bon aujourd’hui."

Un espace détente, calme est aussi attendu. Idéal pour ceux qui ont été au cœur du dossier, de sa genèse, à l’ouverture.