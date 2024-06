Mort de l'artiste Ben : quand celui qui peignait des mots a exposé deux fois en 30 ans au musée Denys-Puech de Rodez

Ami de l'artiste inclassable ruthénois René Duran, Ben a exposé sur le Piton entre mai et juin 2017... et 30 ans plus tôt, au même endroit.

"Toute vie est survie", l'une des innombrables phrases que Ben peignait sur les toiles, les murs et n'importe quoi d'autre. Entre le 18 mai et le 4 juin 2017, l'artiste niçois, retrouvé mort à son domicile, est venu exposer au musée Denys-Puech, mais n'a pas pu se rendre à Rodez lors du vernissage de son expo, où il devait réaliser une performance avec son vieil ami de 40 ans René Duran, décédé en août 2020. Ben avait déjà, à cette époque, 82 ans, et faute de camarade, René Duran s'était mué en "guide-expert" de l'exposition, baptisée "Ben ministre des Affaires étrangères". Deux expos en 30 ans ? C'est ainsi que les Ruthénois ont pu "lire" une partie de l'oeuvre de Ben, y compris sur la façade du musée... lors d'une première exposition de l'artiste 30 ans auparavant, en juin 1987, si l'on en croit l'Institut occitan de l'Aveyron. Ben aurait donc été l'un des initiateurs de l'ouverture du musée à la création contemporaine, avec une petite dizaine d'autres artistes, dans cette exposition qualifiée alors comme "étrange et surprenante", et réalisée juste avant des travaux dans la musée.