Occitanie : il envoie 4 500 coups de téléphone et SMS en moins d'un mois à son ex-femme et se retrouve au tribunal

Les faits se sont déroulés du côté de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne.



Il devait avoir un bon forfait pour commettre le sien. Les policiers tarn-et-garonnais ont interpellé un homme qui harcelait son ex-conjointe à coups d'appels téléphoniques et de SMS, rapportent-ils ce mercredi 5 juin sur leur page Facebook.

En moins d'un mois, l'individu a envoyé pas moins de 4 500 appels et SMS à son ex, soit 150 par jour, à cette dernière, qui à bout s'est résolue à se déplacer au commissariat et déposer plainte pour "appels téléphoniques malveillants" contre son trop envahissant ex-mari.

Les policiers ont aussitôt interpellé l'homme, qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Présenté au Parquet de Montauban, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rentrer en contact avec son ancienne compagne.