Conques-en-Rouergue. Rencontre avec l’écrivain Guilhem Cadou

Samedi 8 juin, à 18 h 30, la librairie Chemins d’encre propose une rencontre avec Guilhem Cadou autour de son roman "Le chemin du ciel est un pays d’herbes hautes", paru en 2023 aux éditions Les Presses littéraires. Alors que son précédent et premier livre, intitulé Big Jim, nous emmenait en Irlande pour suivre le parcours introspectif d’un homme qui avait choisi l’errance pour réparer ses souvenirs, ce deuxième roman nous invite à une traversée explosive et jubilatoire du continent américain, des montagnes Rocheuses aux marécages colombiens.

L’influence qu’ont exercée sur l’auteur les grands écrivains américains tels que sont Jack London, Jack Kerouac ou Jim Harrisson est palpable à travers cette épopée qui associe les grands espaces d’une nature omniprésente, la marginalité des personnages et un contexte politique et social latino-américain bien documenté et restitué.

Âgé de 44 ans, Guilhem Cadou est professeur d’histoire géographie au lycée Jean-Jaurès à Saint-Affrique, il sera présent à la librairie de Conques dès 17 h pour échanger avec vous et dédicacer ses ouvrages. Entrée libre et gratuite