Espalion. Sept équipes vétérans du district toujours invaincues

Le championnat par équipes de clubs vétéran a trouvé son rythme de croisière, et après deux journées, sept équipes du district Nord-Aveyron sur 18 demeurent invaincues : Espalion II, Espalion I, Sainte-Geneviève I, Saint-Côme I, Le Nayrac, Saint-Côme II et Saint-Côme III. Cet après-midi, les joueurs évolueront à Saint-Beauzély, Saint-Côme-d’Olt, Entraygues, Penchot, Saint-Geniez-d’Olt, et Sainte-Radegonde.

Résultats de la deuxième journée

Division I, poule B : Espalion II 22- Sébazac II 14 ; Saint-Beauzély I 20- PJ Millau II 16 ; Saint-Affrique II 20- Quatre-Saisons II 16.

Classement : 1- Espalion 6 (+12) ; 2- Saint-Beauzély 5 (+4) ; 3- PJ Millau 4 (+4) ; 5- Saint-Affrique 4 (0) ; 5- Costes-Rouges 2 (0) ; 6- Sébazac 2 (-16) ; 7- Quatre-Saisons 1 (-4). Division II, poule B : Sainte-Geneviève et Espalion 18-18 ; Laissac 20- Entraygues 16 ; Sévérac 20- Saint-Geniez-d’Olt 16.

Classement : 1- Espalion 5 (+20) ; 2- Sainte-Geneviève 5 (+12) ; 3- Entraygues 4 (0) ; 4- Laissac 4 – 8 ; 5- Sévérac 4 (-16) ; 6- Carladez et Saint-Geniez-d’Olt 1 (-4).

Division II, poule C : Onet Village I et Montbazens I 18-18 ; Bozouls 22- Penchot I 14 ; Rieupeyroux 30- Rignac I 6.

Classement : 1- Onet Village 6 (+16) ; 2- Montbazens 5 (+8) ; 3- Bozouls 4 (0) ; 4- Rieupeyroux 3 (+ 24) à ; 5- Costes-Rouges 3 (+4) ; 6- Penchot 2 (-12) ; 7- Rignac 2 (-40).

Division III, poule B : Saint-Côme I 32- Sainte-Geneviève II 4 ; Le Nayrac 26- Saint-Geniez II 10 ; Marcillac I 26- Villecomtal 10. Classement : 1- Saint-Côme 6 (+32) ; 2- Le Nayrac 6 (+28) ; 3- Marcillac 4 (+12) ; 4- Saint-Geniez-d’Olt 4 (0) ; 5- Sainte-Geneviève 2 (-40) ; 6- Carladez et Villecomtal 1 (-16). Division III, poule E : Quatre-Saisons IV 20- La Primaube III 16 ; Sainte-Radegonde I et Sévérac II 18-18 ; Flavin II 24- La Boule d’Or 12. Classement : 1- Quatre-Saisons 6 (+16) ; 2- Sainte-Radegonde 5 (+20) ; 3- Sévérac 5 (+12) ; 4- Flavin 3 (+12) ; 5- La Primaube 2 (-16) ; 6- Boule d’Or 2 (-24) ; 7- Saint-Côme 1 (-20). Division III, poule H : Saint-Côme II et Naucelle II 18-18 ; Sainte-Radegonde II 20- Comps-la-Grand-Ville II 16 ; Flavin I 22- La Primaube V 14. Classement : 1- Saint-Côme-d’Olt 5 (+4) ; 2- La Primaube 4 (-4) ; 3- Sainte-Radegonde 4 (-8) ; 4- Costes-Rouges 3 (+12) ; 5- Flavin 3 (+8) ; 6- Naucelle 3 (-4) ; 7- Comps-la-Grand-Ville 2 (-8). Division III, poule I : Saint-Cyprien I 20- Nuces 16 ; Saint-Côme III et Flavin III 18-18 ; Rignac II 20- Ceignac 16.

Classement : 1- Saint-Cyprien 6 (+8) ; 2- Saint-Côme-d’Olt 5 (+36) ; 3- Nuces 4 (+8) ; 4- Rignac 4 (0) ; 5- Flavin 3 (-12) ; 6- Ceignac 1 (-4) ; 7- Auzits 1 (-36).