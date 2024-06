Soirée détente au buron pour l’association des éleveurs aubrac du pays d’Olt

À la suite de l’édition 2024 de la fête de l’estive qui s’est déroulée le 25 mai, l’association des éleveurs aubrac en pays d’Olt a souhaité remercier tous ceux qui ont participé à son organisation : bénévoles, transhumants, services techniques de la mairie… C’est ainsi qu’une cinquantaine de personnes se sont retrouvées vendredi sur le plateau de l’Aubrac, au buron de la Truque, chez Clément Chassaly. Ce soir-là, la température était frisquette pour la saison, ce qui a contraint les convives à se réfugier et à partager l’apéritif et le traditionnel aligot à l’intérieur du buron. Inutile de préciser que l’ambiance était joyeuse et chaleureuse, tous ont eu plaisirs de se retrouver et de partager ces moments de détente. Merci à tous les membres de l’association et aussi aux bénévoles qui par de telles manifestations font découvrir et font perdurer les traditions de la région et surtout font découvrir ce beau plateau de l’Aubrac. À l’année prochaine pour la fête de l’estive 2025 ! Dans les semaines à venir les membres de l’association vont s’activer pour préparer l’édition 2024 la fête de la race aubrac qui aura lieu le 7 août, où ils vous attendent très nombreux.