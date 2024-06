Entraygues-sur-Truyère. Soirée symphonique du Conservatoire

Ce concert exceptionnel de l’Orchestre symphonique du Conservatoire sera donné samedi 8 juin à 20 h 30 à la salle multiculturelle d’Entraygues, avec la participation de 70 élèves sur scène.

Cette soirée est organisée par le Conservatoire de l’Aveyron musique et théâtre en partenariat avec la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère et avec le soutien de la mairie d’Entraygues.

L’orchestre symphonique interprétera un large répertoire, de Rameau à Poulenc, en passant par Offenbach et son "galop can-can" ou encore Bizet. Un programme qui transportera les spectateurs au fil des époques et émerveillera petits et grands. Sous la baguette du chef d’orchestre Valerio Civano, les 40 musiciens restitueront le travail de toute une année.

Faire partie de l’orchestre symphonique est une véritable "consécration" pour les élèves les plus avancées de l’établissement aux côtés de leurs professeurs.

Au programme : en première partie : chœur à l’école d’Entraygues, batucada, ensemble vocal : seconde partie : orchestre symphonique du Conservatoire de l’Aveyron.

Entrée libre, participation libre, réservation au 05 65 73 37 25 ou sur pole.nord@crd-aveyron.fr