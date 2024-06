Nauviale. Une cérémonie citoyenne dédiée aux primo votants

"Nous sommes réunis pour accueillir les plus jeunes citoyens de la commune qui viennent d’atteindre la majorité et qui n’ont encore jamais exercé leur pouvoir de vote. Pour nous, élus, il s’agit avant tout de les mettre en face de leur responsabilité républicaine."

C’est en ces termes que Sylvain Couffignal, ceint de son écharpe tricolore, a ouvert la cérémonie citoyenne à laquelle participaient une douzaine de primo votants réunis dans la salle du conseil municipal.

Le maire a tout d’abord rappelé quelques grands principes fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen proclamée le 26 août 1789. "C’est grâce à votre participation à la vie citoyenne que nous conserverons ces droits. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Si la politique ne vous intéresse pas, votre engagement citoyen peut aussi s’exprimer dans d’autres domaines comme la vie associative, l’université ou l’entreprise…".

Évoquant ensuite la "confiance aux élus qui a tendance à se déliter", il a invité les jeunes à se méfier des généralisations et les clichés, sur lesquels se reposent les esprits fatigués. "Les vôtres sont neufs, et pleins de force, aussi analysez et aiguisez votre esprit critique. Rejetez tout ce qui est contraire aux principes énoncés précédemment et rejetez toute forme de discrimination".