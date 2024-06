Espalion. Une journée conviviale et festive au village vacances "Les portes des monts d’Aubrac"

Jeudi, l’association "Les Amis du Pont vieux" a célébré la fête

des mères et des pères avec un repas convivial au village vacances "Les portes des monts d’Aubrac". Ce sont 88 convives qui se sont réunis pour partager un moment chaleureux et savoureux.

Le repas préparé par le chef Cédric a su ravir les papilles des invités.

L’après-midi, l’ambiance s’est parée de notes musicales

grâce à "La cabrette du Haut Rouergue". Leur prestation gracieuse

a apporté une touche festive et authentique, enrichissant

cette journée de célébration. La musique traditionnelle,

empreinte de charme et de nostalgie, a su enchanter les participants et a créé une atmosphère joyeuse et détendue.