Villefranche-de-Rouergue. Une nouvelle ceinture noire

Encore un beau week-end vécu par les judokas villefranchois. Samedi, Yael Chazottes a validé la partie kata de son examen, avec l’aide précieuse, dans un esprit d’entraide et de prospérité mutuelle de Clara Gaillard, venue spécialement de Toulouse, pour lui servir de partenaire.

Dimanche, le groupe des adolescents et jeunes adultes a brillé lors des compétitions, remportant de nombreuses victoires et marquant des points : Giani Allard 40pts, Firmin Allemand 40pts, Jules Alibert 10pts, Kasia Chazottes 10pts, Milan Thomas NC. Mais la véritable étoile du jour a été Kevin Deviot, qui a décroché sa ceinture noire. Après de nombreuses années d’arrêt, Kevin avait pour objectif de revenir au judo cette année, et il a atteint son but lors de la dernière compétition de la saison. Grâce à deux magnifiques "uchi mata" et un joli balayage, il a obtenu les 30 derniers points nécessaires pour obtenir sa ceinture noire.