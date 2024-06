Onet-le-Château. 27 cyclistes au départ et finalement 2 800 à l’arrivée à Paris !

Dimanche, comme prévu, les groupes de cyclistes partis de toute la France se sont retrouvés au vélodrome Jacques-Anquetil La Cipale.

Un très long peloton de 2 800 cyclistes se forme, avec une très grande participation de dames, chevauchant des vélos de plusieurs modèles, des plus anciens aux plus modernes, voire parfois électriques.

Tous partent à la conquête de Paris, bien canalisés par la sécurité et les quais de la Seine. Les vélos longent l’île de la Cité avec Notre-Dame au parvis noir de visiteurs, dépassent l’Assemblée nationale et la Tour Eiffel, créant une belle pagaille à chaque carrefour. Après un pique-nique musical au vélodrome, le groupe des 27 Aveyronnais repart vers le Louvre et sa pyramide, le jardin des Tuileries et remonte les Champs Élysées vers l’Arc de Triomphe.

Cette virée historique en plein centre de la capitale est l’occasion de découvrir, au rythme des coups de pédales, des sites incontournables à l’approche des JO et de célébrer à Paris, le sport à la portée de tous.

Chacun est fier d’avoir participé à ce grand événement national très bien organisé, fier d’être arrivé au but de cette grande distance, en voyage itinérant en groupes, assistés par trois minibus. Ces trois groupes aveyronnais ont été lancés par le comité départemental de la Fédération française de vélo. On change de paysage, de région et de relief en permanence, une découverte pour la majorité. Chacun est ravi de finir sans grande difficulté, grâce à un rythme régulier et adapté, malgré la météo difficile, mais aussi à l’effet d’entraînement et d’émulation du groupe. Rouler avec d’autres licenciés, se rencontrer et échanger sur leur passion du vélo et la vie dans leurs clubs, est très motivant.

Cette belle fête est un vibrant hommage au partage et à l’aventure sur deux roues. On ne peut qu’inciter d’autres passionnés du vélo à venir rejoindre ce mode de voyage sportif et convivial, à venir partager des difficultés et des émotions. La fête était belle surtout "qu’à vélo tout est plus beau" !