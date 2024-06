Aveyron : expositions, concerts, Ekiden, marché des producteurs, trois jours d'animations ce vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin

Ce vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 2024, il y aura encore l'embarras du choix pour se divertir en Aveyron.

Vendredi 7 juin

Arvieu. Pièce de théâtre occitane "Lo Boçut", à 14 h, à la salle des fêtes.

La Bastide-l’Évêque. Exposition "La cuisine médiévale". Jusqu’au vendredi 20 septembre, à la médiathèque et à l’office de tourisme.

Bozouls. Apéro-concert avec "Moonsters" suivi de "La Déryves", à 19 h 30, à l’espace Cardabelle.

Cassagnes-Bégonhès. Vente de livres d’occasion et troc de graines. Du vendredi 7 au samedi 8 juin, de 10 h à 16 h, devant la médiathèque.

Clairvaux-d’Aveyron. Concours de pétanque, à 20 h 30, au terrain de pétanque.

Cransac. Visite guidée du site du château de Saint-Parthem, à 15 h, à l’office de tourisme.

Espalion. Concert "Cants occitan" avec "Trad en 4D" et "Les amis de Joseph Vaylet", à 20 h 30, à l’église de Perse.

- Exposition "Les Ateliers de l’enfance de l’art". Du vendredi 7 au dimanche 16, de 10 h à 12 h 30, et de 15 h à 18 h, au vieux Palais.

- Rencontre avec la compagnie théâtrale La Mezcla-Clémentine Saintoul Colombres, à 19 h, à la librairie Pont Virgule.

- Théatre "Du bruit dans ma librairie", à 19 h, à la librairie Pont Virgule.

Estaing. Exposition d’art : enluminures contemporaines et les portraits de Sophie Vayrou. Jusqu’au dimanche 30 juin à la médiathèque.

Flavin. Concours de belote, à 20 h 30, à l’ancienne salle des fêtes.

Florentin-la-Capelle. Bal traditionnel organisé par Tradicapelle, à 20 h 30, à la salle des fêtes de La Capelle.

Laguiole. Spectacle avec « Les jongleurs d’accordéons », à 18 h 30, au Buron de Léon.

Lanuéjouls. Tournoi de beach tennis au stade.

La Loubière. Marché des producteurs, de 18 h à 22 h, sur la place de la Fontaine à Lioujas.

- Spectacle de danse avec le groupe Lindy Hop. De 18 h à 22 h, sur la place de la Fontaine à Lioujas.

Manhac. Visite de la ferme. Apéro Tapas à 17 h à la feme du Devézou.

Montsalès. Exposition "Les artistes du Causse", du vendredi au dimanche. Jusqu’au mercredi 31 juillet de 16 h à 19 h, à la galerie de la Tour.

Moyrazès. Exposition « Les ateliers de Maresque ». Jusqu’au dimanche 9, de 10 h à 18 h, à l’espace culturel Jean-Mazenq.

Mur-de-Barrez. Exposition "Ciel nomade", découverte du ciel nocturne de l’Aubrac. Jusqu’au samedi 31 août. sur la Grand rue et la rue de l’église.

- Spectacle avec le groupe des ados : « Knock », à 19 h, à la salle Bernard-Tavernier.

Onet-le-Château. Braderie organisée par APF France handicap. Du vendredi 7 au samedi 8, de 9 h à 17 h, impasse de Canaguet.

- Concert de chorales au profit de l’association Ava 12, à 20 h 30, à l’église Saint-Joseph l’Artisan.

Rodez. Exposition "Métamorphose" (peinture et sculpture) du vendredi 7 juin au dimanche 28 juillet, de 14 h à 18 h 30, à la galerie Bshop.

- Les livres du cœur. Grande vente d’ouvrages à petits prix. Du vendredi 7 au samedi 8 jusqu’à 19 h. Devant la Maison du livre.

Saint-Amans-des-Cots. Exposition « Figures de vol ». Jusqu’au samedi 8 à la médiathèque de la Viadène.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Au cœur de la nature" de Cathy Cavalier, peinture. Jusqu’au dimanche 23 juin, à la maison de l’Aubrac.

- Exposition "Terre en ciel" jusqu’au vendredi 7, à la maison de l’Aubrac.

Saint-Hippolyte. Concert de l’orchestre Gaëtan Larrue Project, à 21 h, à la salle des fêtes.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Concert avec les élèves de l’Orchestre à l’école du groupe scolaire de Sainte-Geneviève-sur-Argence et l’Orchestre à l’école du groupe scolaire Jean-Bonijol de Mende, à 18 h 30, au gymnase.

Sainte-Radegonde. Activités découverte de l’apiculture, à 17 h, au jardin du Presbytère.

Salles-la-Source. Exposition "L’âme du vin chantait dans les bouteilles". Jusqu’au dimanche 7 juillet.

La Salvetat-Peyralès. Concours de tarot, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sauveterre-de-Rouergue. Exposition « Métiers à créer, artistes, artisans », jusqu’au dimanche 30, au musée.

Tayrac. Exposition de l’artiste Didier Estival et de sept autres artistes. Artistes invités: Jean Branciard, Jean Michel Chesne, Jade Estival, François Jauvion, Marta Johan Milossis, Margot et Bernard Rebon. Jusqu’au dimanche 30 de 14 h à 19 h. A la Cabane.

Trémouilles. Exposition "Désobéir pour sauver". Jusqu’au dimanche 30 devant l’école.

Vailhourles. Projection "La ferme des Bertrand", à 18 h, à la salle polyvalente.

Vailhourles. Projection « Un p’tit truc en plus », à 20 h 30, à la salle polyvalente.

Villefranche-de-Panat. Exposition "Fake news art, fiction, mensonge". Jusqu’au mardi 18 juin.

Villefranche-de-Rouergue. Concert avec "Pop et variétés" et "Le chœur des jeunes et l’Ensemble vocal" au théâtre.

Viviez. Exposition "Dévoilées". Jusqu’au vendredi 14 juin, à la salle du conseil municipal.

Samedi 8 juin

Alrance. Bal avec "Liberty music".

Auzits. Concert avec "Les contre Temps", à Rulhe.

Calmont. "Chat’bouge !" Spectacle et concert à 15 h 30, en plein air, à Ceignac.

Canet-de-Salars. Quine de l’APE de Prades-de-Salars-Canet, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Clairvaux-d’Aveyron. Animations : pétanque, belote, jeux en bois, mini boum, etc., à 15 h, au Foyer rural de Bruéjouls.

- Apéro musical à 18 h.

- Repas moules-frites ou grillades-frites, à 20 h.

Conques. Concert "Ensemble instrumental d’Aveyron" et "Ensemble vocal des Quatres-Saisons", à 21 h 15, à l’abbatiale.

Entraygues-sur-Truyère. Concert avec l’orchestre symphonique du conservatoire, à 20 h 30, à la salle multiculturelle.

Espalion. Exposition "Les Ateliers de l’Enfance de l’art". Du vendredi 7 au dimanche 16, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h, au vieux Palais.

Flavin. Pêche aux canards, ventre glisse pour les grands et baby foot humain, à 15 h.

Flavin. Soirée animé par DJ Sébastien sur podium équinoxe (restauration possible à 19 h 30), à 22 h, à la salle polyvalente.

Goutrens. Journée en nature. Rando, découverte de la flore (prendre pique-nique), à 9 h 30, place de l’église.

Lanuéjouls. Tournoi de beach tennis au stade.

La Loubière. A la découverte de la faune et la flore du causse comtal, à 14 h, à la réserve de chasse.

Luc. Concert de l’ensemble vocal « Voix libres », à 20 h 30, à l’église de La Primaube.

Montézic. Théâtre en Viadène présente "Charles le Conquérant", à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Montrozier. L’Escal’ en musique : escalade et concert, à 13 h, sur le site de Roquemissiou.

- Représentation théâtrale de « Gag à Gages », à 20 h 15, dans la salle d’animation.

Naucelle. Marché des créateurs. Démonstrations, expositions, ateliers participatifs. Du samedi 8 au dimanche 9.

Onet. Festival On’échange : atelier, contes plantation, chorale du Club « Tutti » en concert. De 10 h à 18 h, place des Rosiers, les Quatres-Saisons.

Rieupeyroux. Cinéma « La planète des singes : le nouveau royaume », à 21 h, au cinéma.

Rignac. Marche gourmande, à 9 h, à la salle des fêtes.

Rodez. Les livres du cœur, grande vente d’ouvrages à petits prix. Du vendredi 7 au samedi 8 jusqu’à 19 h. Devant la Maison du livre.

- Concert avec la chorale Les Troubadours du Rouergue, à 20 h 30, à la chapelle royale.

- Exposition de Jeanne Lacombe. De 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30, à la galerie Réplique.

Saint-Chély-d’Aubrac. Exposition "Méditations au cœur de la nature". Jusqu’au dimanche 23, à la maison de l’Aubrac.

Saint-Hippolyte. Après-midi musicale avec les élèves accordéonistes de Haut2Gammes, à 15 h.

- Un feu d’artifice sera tiré dans le village, à 23 h.

- Grand gala dansant avec Gilles Saby, Benjamin Malric, Mathieu Barbier, Félicien Brut,Guillaume Fric et Lucia Genilloud, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

- Marché des producteurs avec animation musicale, à 11 h, à la salle des fêtes.

- Master Classe de Félicien Brut, à 10 h, à la salle des fêtes.

Sainte-Geneviève-sur-Argence. Apéro-concert animé par "Les souvenirs de Nestor", à 19 h, place des Tilleuls.

Sainte-Juliette-sur-Viaur. Exposition des créations des membres "Âmes et reflets", à la Maison pour tous.

- Marché de Pays, à 19 h, au Piboul.

- Spectacle "La Carriole" et concert : DJ Demi citron, au Piboul.

Salles-la-Source. Exposition « L’âme du vin chantait dans les bouteilles ». Jusqu’au dimanche 7 juillet.

- Concert Chants du monde avec Elles Trio, à 18 h, à l’église de Mondalazac.

Tayrac.

Exposition de l’artiste Didier Estival et de sept autres artistes jusqu’au dimanche 30, de 14 h à 19 h, à la Cabane.

- Apéro-concert avec "Les Dés accordés" suivi de DJ Mat (restauration sur place), à 20 h.

Thérondels. La balade imaginaire: balade contée et animations. De 15 h à 16 h, place du Tilleul.

Trémouilles.

- Soirée animé par Véronique Pomiès (restauration sur place).

Villefranche-de-Rouergue.

Cortège de la Marche des fiertés en musique, à 15 h, départ de la place Saint-Jean.

- Soirées concerts et DJ, à 18 h 30, au 216, chemin de la Borie des pères.

Viviez.

L’exposition intitulée "Dévoilées" est à découvrir actuellement et encore jusqu’au vendredi 14 juin, à la salle du conseil municipal.