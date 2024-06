CARTES. Météo : un passage orageux localement fort de l'Aquitaine aux Alpes, 24 départements en vigilance jaune ce jeudi 6 juin

Ces averses avec de possibles chutes de grêle se feront entre un nord plutôt frais et un sud aux températures estivales.

Entre le chaud Sud et le frais Nord, un passage orageux va un peu plus couper la France en deux, ce jeudi 6 juin.

Débarquant au petit matin à l'ouest sur les départements de Charente-Maritime, Gironde et Landes, ce passage orageux va d'abord être actid de l'Aquitaine au Massif Central avant midi, puis du Massif Central à la Savoie dans l'après-midi, en gagnant un peu en intensité. Pour cette raison, 24 départements entre le centre-ouest et le centre-est du pays sont placés en vigilance jaune au cours de la journée.

Si dans la matinée des averses localement orageuses seront modérées à l'ouest, elles pourront en revanche être localement fortes dans l'après-midi, du Cantal à l'Allier et de la Drôme au Rhône, puis en soirée de la Savoie à la Saone-et-Loire. En gros, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes sera concernée, plus quelques départements limitrophes. Là, les orages pourront être localement forts, accompagnés de grêle. Quelques averses sont aussi possibles sur les Pyrénées.

En outre, 5 départements restent concernés par une vigilance jaune "crues" :

Somme

Oise

Aisne

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Lourd et chaud au sud

Il n'en demeure pas moins que le temps restera chaud et lourd sur le sud de la France, et plus frais d'environ 10 degrés sur le nord.

Le nord encore très frais par rapport au sud. Facebook - Météo Express - Karsten Haustein

Les températures minimales sont comprises entre 5 et 10 degrés de la Bretagne à la frontière belge, et même localement 3 ou 4 degrés,entre 12 et 17 degrés de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen et de 10 à 15 degrés ailleurs. Les maximales s'échelonnent de 16 à 21 degrés de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la Belgique, de 22 à 27 degrés sur le reste de la moitié nord et le littoral aquitain, elles atteignent 25 à 30 degrés, localement 31, notamment sur le Midi toulousain, détaille Météo France.