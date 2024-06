Luc-la-Primaube. Dernière marche de la saison !

La saison sportive prend fin et le club de Luc Primaube Gym tiendra son assemblée générale le jeudi 13 juin à 19 h au restaurant "Au Parfum de l’Aveyron" à Ceignac. Cette année encore de nombreux participants sont venus assidûment aux différents cours de gym, cardio, pilate mais également à la marche nordique où plus de 70 personnes se sont réparties sur les 4 créneaux et ont pu découvrir les paysages de notre commune et des communes avoisinantes. À la rentrée de septembre, le club proposera les mêmes activités. Pour la marche nordique, des cours d’essai seront proposés. La marche nordique, c’est un sport – loisir qui va vous faire oublier les petits soucis quotidiens en ayant un effet très bénéfique sur votre condition physique. Elle tonifie les muscles du corps et renforce les chaînes musculaires et articulaires. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire : caumesg@gmail.com.