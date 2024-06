Laissac-Sévérac l'Église. Des ateliers sur les troubles de l’oralité proposés par la crèche

C’est dans les locaux du pôle Petite enfance "caRAMel et guiMAuve" que se sont tenues deux soirées adressées aux professionnels et parents de la crèche ainsi qu’aux assistantes maternelles fréquentant le relais Petite enfance ; la dernière ayant eu lieu le 30 mai.

Ces ateliers résultent d’un partenariat avec l’association de prévention en orthophonie de l’Aveyron. Deux séances ont été ouvertes à tous, gratuitement. Bertille Anseaume et Justine Pouget, orthophonistes à l’APO 12 (association orthophonie Aveyron), ont, chacune, animé une des soirées : la première ciblée sur le langage oral et la seconde sur l’oralité alimentaire.

C’est dans le but d’accompagner et de répondre au mieux aux questions des parents et des professionnels de l’établissement que la crèche "guiMAuve" a souhaité organiser ce temps de rencontre avec au programme, des échanges et du partage d’expérience.