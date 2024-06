DIRECT. 80 ans du Débarquement : vétérans, invités, programme, suivez les cérémonies d’hommage aux héros du 6-juin 1944

Les cérémonies de commémoration des 80 ans du Débarquement en Normandie connaîtront leur point d’orgue ce jeudi 6 juin 2024 après-midi, à Omaha Beach, en présence d’une vingtaine de chefs d’État, dont le président américain Joe Biden.

Emmanuel Macron accueillera ce jeudi 6 juin 2024, à partir de 15 h 30, à Omaha Beach, en Normandie, une vingtaine de chefs d’État et de têtes couronnées pour une cérémonie internationale marquant le point d’orgue des célébrations du 80e anniversaire du Débarquement.

Biden, Scholz, Zelensky… une vingtaine de chefs d’État

Le président américain Joe Biden, le premier ministre britannique Rishi Sunak, le chancelier allemand Olaf Scholz feront partie des invités. Tout comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, convié contrairement au président russe Vladimir Poutine qui a ramené la guerre et son cortège d’horreurs sur le continent européen depuis le 24 février 2022.

Les vétérans, les vrais invités de marque

Mais les principaux invités de marque, ce seront eux : ces quelques dizaines de vétérans, ces héros du D-Day, arrivés en fauteuil roulant ou agrippés à leur canne soutenus par des proches, qui fouleront peut-être pour la dernière fois le sol de ce pays qui leur doit tant pour honorer la mémoire de leurs jeunes frères d’armes tombés sous le feu des nazis à Omaha Beach, Utah Beach, Gold Beach, Juno Beach ou Sword Beach, lors de la plus grande opération aéronavale de l’Histoire. Ce sera "la présence, une dernière fois à ce niveau, pour un anniversaire, des vétérans, des survivants", souligne-t-on à l’Élysée. "Après, nous passerons d’une mémoire vivante à une mémoire purement historique".

Du mémorial de Ver-sur-Mer aux côtés de Charles III

Dans la matinée, Emmanuel Macron participera également à 10 h 20, à la cérémonie franco-britannique au mémorial de Ver-sur-Mer aux côtés du roi Charles III et de la reine Camilla.

Au cimetière américain de Colleville-sur-Mer à Bayeux

Il sera associé ensuite à 12 h 30, à la cérémonie franco-américaine au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, en présence de Joe Biden.

Les commémorations se poursuivront vendredi, à Bayeux, où sera célébré à 10 h 30, le retour de la souveraineté républicaine et de l’autorité de l’État, avant une cérémonie militaire, à 14 h, à Cherbourg.

"Une jeunesse prête au même esprit de sacrifice"

Mercredi, à Saint-Lô, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes civiles des combats qui ont accompagné le Débarquement du 6 juin 1944.

À la veille de ces célébrations du D-Day, Emmanuel Macron a salué les habitants de cette "ville martyre sacrifiée pour libérer la France". Dans la nuit du 6 au 7 juin, il y eut quelque 350 victimes à Saint-Lô dont l’église Notre-Dame porte aujourd’hui encore les stigmates des bombardements des alliés.

Saint-Lô, ville martyr

Très ému, Michel Finck, 87 ans, s’est souvenu de sa « maison détruite » à Saint-Lô, alors que son père était prisonnier en Allemagne. "Des familles de ma rue ont été anéanties, l’entreprise de transport familiale a été détruite, a-t-il ajouté. Tout cela, ça ne s’oublie pas". Mais "jamais à Saint-Lô le chagrin ne s’est mêlé à la haine", a souligné le Président dans les jardins du Haras de la ville détruite à plus de 90 % dans le sillage du Débarquement.

Emmanuel Macron a repris l’expression de "capitale des ruines" formulée par le dramaturge Samuel Beckett, qui travailla comme intendant à l’hôpital irlandais de la Croix-Rouge à Saint-Lô après la guerre. "Nous devons porter cette mémoire en pleine lumière. Regarder notre Histoire […] avec tristesse et lucidité", a commenté le chef de l’État qui a rendu également hommage dans la journée aux commandos français des SAS et du maquis breton à Plumelec et aux 77 résistants tués par les Allemands à Caen, dont les corps n’ont jamais été retrouvés.

"Je sais notre pays fort d’une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés", a déclaré le chef de l’État. "Alors que les périls montent, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir aux mêmes sacrifices pour défendre ce qui nous est le plus cher : notre terre de France et nos valeurs républicaines", a-t-il lancé aux unités d’élite.