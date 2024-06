Élections européennes : même en Aveyron, "l’action de l’Europe peut parfois sembler lointaine, pourtant elle est au cœur de notre quotidien"

La vice-présidente de la région Occitanie en charge de l’Europe et des relations internationales, Nadia Pellefigue, rappelle le rôle primordial joué par l’Europe au niveau régional et bien évidemment départemental. Depuis 2014, la gestion des fonds d’aides européens est aux mains des Régions.

"L’action de l’Europe peut parfois sembler lointaine, pourtant elle est au cœur de notre quotidien." Nadia Pellefigue, vice-présidente de la région Occitanie en charge de l’Europe et des relations internationales, rappelle combien les aides européennes qui irriguent le territoire, et en dehors des aides concédées pour les agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (Pac), sont vitales. "Et ce pour l’Occitanie, comme pour l’Aveyron", précise-t-elle.

Que représente l’Europe pour l’Aveyron et l’Occitanie plus généralement ?

Tout d’abord, il faut souligner, qu’en surface, l’Occitanie est plus grande que 12 des 27 pays européens. Puis, nous sommes la 2e région qui crée de l’emploi, en France mais nous nous plaçons également en deuxième position concernant le chômage. C’est important d’en tenir compte car dans nos rapports avec l’Europe, la taille, le fait que nous soyons une région compétitive, détermine également la manière dont les aides sont positionnées.

La Région est gestionnaire d’1,4 milliard d’euros de fonds européens pour la période 2021-2027. C’était à peu près la même somme pour la précédente période. En Aveyron, pour les fonds Feder et FSE (fonds social européen), sans compter Erasmus, pour les étudiants ou la Pac, pour les agriculteurs, 2 800 dossiers ont été programmés pour un peu plus d’1,174 milliard d’euros, pour la période 2014-2020. Et de nombreux dossiers ont pu être financés (lire ci-contre).

À ce jour, nous avons dix dossiers programmés pour un montant de 2 millions d’euros. Par exemple, ces fonds doivent permettre la construction d’une nouvelle crèche à Onet-le-Château, la rénovation de vingt logements sociaux à Rodez ou encore l’accompagnement de la rénovation d’un hôtel.

Vu de l’extérieur, la répartition de ces fonds peut paraître assez opaque. N’y a-t-il pas un effort à faire pour plus de transparence ou même plus de simplifications dans les demandes de financement ?

Je milite depuis des années pour une simplification des aides, qu’elles soient européennes ou nationales. C’est néanmoins aujourd’hui plus facile qu’auparavant, mais de mon point de vue cela demeure toujours trop complexe. Et cela peut décourager certains porteurs de projets. Et ces fonds sont parfois indispensables pour que ces projets voient le jour.

On a parfois l’impression que le soutien de l’Europe, à une échelle locale, est peu visible.

C’est effectivement le cas et cela vient, pour moi, d’un comportement que j’essaie de combattre qui est celui de faire la critique de l’Europe, même si elle existe, mais de ne jamais dire quand la contribution européenne est positive. En faisant cela, on participe à donner une image que ne reflète pas la réalité de l’intervention de l’Europe auprès de nos concitoyens. Et cela contribue à ce que certains pensent que l’institution ne sert à rien ou qu’elle représente une contrainte. Chacun doit montrer la réalité du soutien de l’Europe dans son territoire.