Football : six amicaux estivaux pour Rodez, aucun ne se jouera en Aveyron

L’intégralité des matches de préparation du Rodez Aveyron football en vue de la saison prochaine est désormais connue.

Ainsi, et alors que la reprise de l’entraînement reste programmée au 3 juillet, les Aveyronnais se testeront face à six formations, deux évoluant en Ligue 1, trois en Ligue 2 et une en National 2. Aucun de ces matches-là ne se jouera en revanche en Aveyron, alors que la pelouse de Paul-Lignon a été scalpée dès la fin de la saison, nécessitant plusieurs semaines de repos avant une possible réutilisation ; et alors également que la troisième des quatre tribunes attendues de l’enceinte rénovée doit être livrée cet été.

Ainsi, comme nous vous l’annoncions il y a déjà plusieurs jours, la campagne 2024-2025 débutera par un duel face à Toulouse, le 13 juillet. Une rencontre se déroulant à Montauban, à partir de 18 heures. Dès le lendemain, le groupe partira en stage à Vichy, stage qui se terminera par un duel face à Grenoble, le 19, avec un nouveau coup d’envoi à 18 heures. Les sang et or se déplaceront ensuite au centre d’entraînement des Verts de l’ASSE le 27 de ce même mois pour y affronter (à 18 heures) les derniers promus dans l’élite. Viendront ensuite face aux Ruthénois les équipes du Puy à Mende le 31 (18 heures), de Pau à Blagnac le 3 août (17 heures) et enfin, à tout pile une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2, celle du Clermont foot, dont le lieu et l’horaire restent à définir.