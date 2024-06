Hong Kong souhaite interdire totalement les cigarettes électroniques

(AFP) - Les autorités hongkongaises ont annoncé jeudi souhaiter interdire totalement les cigarettes électroniques cette année en raison de leurs conséquences sur la santé des jeunes habitants du territoire méridional chinois.

"Nous interdirons complètement tous les produits d'alternative au tabagisme", a indiqué le secrétaire local à la Santé Lo Chung-mau lors d'une conférence de presse, en employant l'expression du gouvernement pour désigner notamment les cigarettes électroniques.

Cette annonce survient près de deux années après l'interdiction de l'importation, de la fabrication et de la vente des vapoteuses et des produits de tabac chauffé.

Hong Kong interdit déjà la possession de cigarettes électroniques "à des fins commerciales". La mesure formulée jeudi doit étendre cette interdiction aux acheteurs, même si ceux-ci souhaitent vapoter dans la sphère privée.

Selon la loi hongkongaise, quiconque importe des cigarettes électroniques encourt jusqu'à sept ans d'emprisonnement et deux millions de dollars hongkongais (235.000 euros) d'amende. Les fabricants et les vendeurs risquent quant à eux jusqu'à six mois d'emprisonnement.

Une interdiction totale fait l'objet d'un "consensus dans la société" et "il est temps d'interdire toutes les formes de possession de produits d'alternative au tabagisme, y compris pour l'usage personnel", a déclaré le secrétaire adjoint à la Santé Eddie Lee.

Les autorités locales ont également annoncé jeudi d'autres mesures contre le tabagisme, comme l'interdiction de fumer dans les files d'attente sur la voie publique.

Le gouvernement a également proposé d'interdire le tabac aromatisé qui connaissent particulièrement un attrait chez les jeunes et les femmes, d'après les résultats d'une étude citée par les autorités.

M. Lo a dit espérer que l'interdiction des vapoteuses soit présentée dans l'année aux députés hongkongais.

Trente-quatre pays dans le monde ont interdit la vente des cigarettes électroniques, avait indiqué l'an dernier l'Organisation mondiale de la Santé.