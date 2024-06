Luc-la-Primaube. La Primaube en fête les 14, 15 et 16 juin

"Mai qu’una festa !". Les 60 membres du comité des fêtes de La Primaube ont finalisé le programme des festivités qui se dérouleront les 14, 15 et 16 juin prochains. Et cette année, il y en aura encore pour tout le monde, petits et grands.

Au programme du vendredi 14 juin, fête foraine place de l’Église, concours de pétanque à 20 h 30 organisé par la Pétanque primauboise, retraite aux flambeaux à 20 h 30 (départ terrain de pétanque) suivie par une boom des enfants déguisés et un spectacle cracheurs de feu.

Samedi 15 juin, coustillous-confits à partir de 19 h (16 € dont 1 € caution gobelet), zumba weppa party à 21 h suivie d’un concert spectacle avec l’orchestre "Almeras".

La journée du dimanche 16 juin débutera à 8 h par un déjeuner tête de veau – pieds de cochons, organisé par le LSA XV à la maison du rugby, route de Cassagnes et le traditionnel vide-greniers à proximité de l’Espace Antoine de Saint-Exupéry (inscription obligatoire videgrenier12450@gmail.com), suivis à 12 h d’un apéro concert animé par "Chapeau de paille" et du pique-nique géant. À 15 h des animations pour les enfants seront proposées. À 18 h 30, "La Clôture" avec possibilité de déguster différents plats avec des food Trucks. Les festivités se clôtureront avec le groupe "On naît pas bon, mais on s’marre" .

Une programmation de qualité dont la plupart des animations seront gratuites grâce notamment au soutien financier des commerçants et artisans primaubois, de la municipalité de Luc-la-Primaube et des associations partenaires telles que LSA XV, la pétanque primauboise, la MJC et l’APE Jean-Boudou. Suivez l’actualité du comité sur Facebook.