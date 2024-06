Naucelle. La vitalité associative du Pays ségali au cœur du débat lundi 10 juin

Le Centre social et culturel du Pays ségali invite les bénévoles et les dirigeants associatifs du Pays ségali à une soirée de restitution et d’échanges autour de l’enquête qu’il mène ce printemps sur la vitalité associative du territoire intercommunal, lundi 10 juin, à 20 h 30, dans la salle d’animation de Gramond. Quel est le paysage associatif du territoire aujourd’hui et quels sont ses champs d’actions ? Qui sont ses dirigeants, ses modes de fonctionnements et de financements ? Quelles relations entretiennent-elles avec les collectivités et quelle est son interconnaissance des autres acteurs ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Enfin quelles sont ses envies et ses attentes pour demain et notamment vis-à-vis du CSCPS ? Autant de questions auxquelles plus de 80 associations du territoire ont répondu via le questionnaire en ligne qui leur a été proposé tout au long du mois d’avril. Un échantillon représentatif du territoire puisqu’il représente prêt de 20 % des associations qui ont une activité régulière sur le territoire. Un ensemble de données qui fournit aujourd’hui au Centre social et culturel une base de données solide pour poser un nouveau regard sur le paysage associatif du Pays ségali et venir par la même occasion questionner ses outils et sa démarche de soutien à ces dynamiques et initiatives citoyennes.

Après un premier temps de présentation des résultats du questionnaire et de la démarche d’investigation mise en place par le centre social et culturel, les participants seront invités dans un second temps à réfléchir individuellement et collectivement sur des propositions concrètes à mettre en place autour des cinq grandes thématiques dégagées comme prioritaires dans les retours du questionnaire : les outils du quotidien pour faciliter la vie des associations, les modes de financements, les motivations, la transmission et les compétences du bénévolat, la communication et la valorisation de l’action associative et enfin l’interconnaissance et le faire ensemble à l’échelle du Pays Ségali. Après un temps de restitution, la soirée se clôturera par un temps convivial autour du verre de l’amitié pour poursuivre les échanges.

Co-animée par l’équipe du centre social et culturel du Pays ségali, et l’université rurale Quercy Rouergue, cette soirée est gratuite et ouverte à toutes et tous les bénévoles associatifs du territoire. Pour des raisons d’organisation et accueillir, les participants dans les meilleures conditions les inscriptions sont demandées auprès de l’accueil du CSCPS : 05 65 72 29 19 – accueil@cscps.fr ou coordination@cscps.fr.