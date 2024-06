Villefranche-de-Panat. L’ADMR lance un appel aux bénévoles

L’ADMR lance un appel à tous les habitants de la commune d’Alrance et de Villefranche-de-Panat.

L’association ADMR d’Alrance-Villefranche-de-Panat, faisant partie du premier réseau national associatif de service à la personne est plus qu’une simple organisation. Elle est un cœur battant au rythme des besoins de ses habitants. Depuis sa fondation en 1970, l’ADMR d’Alrance-Villefranche-de-Panat s’est consacrée à écouter et répondre aux besoins des familles du territoire. Face à une demande croissante de services personnalisés et respectueux de l’autonomie de chaque personne, l’ADMR d’Alrance-Villefranche-de-Panat cherche à élargir son équipe de bénévoles.

Ces derniers jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes aidées, animant notre réseau, soutenant la création d’emplois locaux. Les missions confiées aux bénévoles sont diverses. Que l’on soit intéressé par l’accompagnement direct des familles, la participation à la gestion de l’association, ou même le développement de nouveaux services, toute contribution peut être précieuse.

L’ADMR offre la flexibilité nécessaire pour adapter son engagement à son emploi du temps, permettant ainsi à chacun de contribuer à sa manière.

Les habitants d’Alrance, Villefranche-de-Panat et des environs sont invités à répondre à cet appel afin d’aider à respecter et enrichir la vie des personnes sur le territoire.

Pour en savoir plus sur comment devenir bénévole ou pour discuter de la manière de contribuer, il suffit de contacter l’association au 05 65 47 69 23 ou par mail à alrance@fede12.admr.org