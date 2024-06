Olemps. Le programme des animations de l’été

Le programme des animations de l’été et de l’automne a été présenté par la mairie. Il fera la part belle au cinéma, à la chanson, à la lecture, à l’art mais aussi aux jeux vidéo. La médiathèque propose tout l’été de découvrir la superbe exposition participative à la manière d’Hervé Tullet "L’expo idéale".

Les 3, 10 et 19 juillet, de 10 h 30 à 11 h 30, ce sera une nouvelle édition de "Partir en Livre". Nelly et Laurence ressortiront leur chariot à livres qui déambulera autour de la 777. Venez les retrouver pour écouter des histoires destinées aux petits et aux grands enfants. Samedi 6 juillet, de 10 h à 22 h, à la 777, aura lieu le premier salon du jeu vidéo de l’agglomération du Grand Rodez avec compétition d’e sport, jeux libres et rétro gaming. Entrée gratuite.

Deux séances de cinéma seront proposées dans le cadre de "picnic ciné", une le 16 juillet, avec projection du film "Mystère" à 22 h, l’autre le 20 août avec le film "Pour l’honneur", à 21 h 30.

Mardi 23 juillet, c’est un pique-nique en chansons qui permettra de retrouver Daniel Ariza, musicien et chanteur, qui embarquera petits et grands dans un voyage en musique dès 19 h 30.

Les Asso’lempiades auront lieu samedi 7 septembre, de 14 h à 17 h, salle Georges-Bru.

Les "Comédiens au chariot" seront de retour le vendredi 4 octobre à 20 h 30 dans une nouvelle pièce de théâtre "Un stylo dans la tête".

Enfin, le repas des aînés aura lieu en novembre mais la date reste à confirmer…