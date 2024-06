Valady. Les baby-boomers soufflent leurs 75 bougies

Les baby-boomers de 1948 et leurs conjoints(e) s se sont réunis samedi pour souffler leurs 75 bougies. Ils étaient une cinquantaine, nés ou résidant dans le Vallon, à se retrouver autour de la bonne table du restaurant chez Chantal à Pruines. Bonne humeur et convivialité partagée étaient au rendez-vous de ces retrouvailles qui ont donné l’occasion d’échanger quelques souvenirs du "bon vieux temps" et d’en engranger quelques nouveaux...Promesse a été faite par les organisateurs de se retrouver assez rapidement… "le temps file à une telle vitesse qu’il ne faut surtout pas laisser passer de tels bons moments !"